Jokić, NBA liga i MVP: Da li je Somborac najbolji srpski košarkaš svih vremena

„'Oće neko na basket?"

Tako je glasio sada već čuveni Fejsbuk status Nikole Jokića, objavljen 7. februara 2011. godine.

Deset godina kasnije Jokić je proglašen za najkorisnijeg košarkaša NBA lige.

U tih deset godina stalo je mnogo toga - malo Sombor šafla, mnogo truda i odricanja, nešto teških poraza, nešto manje nezdrave hrane nego ranije, mnogo učenja i mnogo talenta.

Toliko talenta da je bilo i opasnosti...

„'Ja ću ovog malog prebiti', rekao sam Dekiju (Milojeviću, bivšem treneru Mega Bemaksa) posle prvog ili drugog treninga", kaže za BBC Ratko Varda, Jokićev nekadašnji saigrač iz Mege i bivši NBA igrač.

„Par puta me je napravio... Da se ne izražavam sada", dodaje.

Jokić je prvi Srbin koji je osvojio MVP nagradu u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, a tek treći Evropljanin koji je došao do najvećeg individualnog priznanja u NBA.

„Kada se bira MVP uglavnom se gleda samo statistika, ali mislim da je Jokić mnogo više od statistike… On je jedan od igrača koji su promenili igru", navodi Aleksandar Miletić, hroničar košarke i autor knjige Džez basket.

Njegov talenat i mogućnost da na terenu stvari vidi drugačije su ono što ga izdvaja od konkunrencije, smatra Dino Rađa, legendarni hrvatski košarkaš.

„On košarku igra dva poteza unapred, što je nešto sa čime se rađaš", kaže za BBC na srpskom nekadašnji as Jugoplastike i Boston Seltiksa.

Da li ga sve to kandiduje za najboljeg košarkaša u istoriji Srbije?

Gde je Jokićevo mesto u istoriji srpske i jugoslovenske košarke?

Na ovo pitanje nema tačnih i pogrešnih odgovora.

Rade Zagorac, košarkaš Partizana i nekadašnji Jokićev saigrač iz Mege, smatra da se ljudi prilikom odabira najboljeg svih vremena vode „vrlo subjektivnim" kriterijumima, bez obzira na to da li se radi o Srbiji, Evropi ili svetu.

On tvrdi da je Jokićevo ime sa razlogom deo diskusija o najboljem u istoriji srpske košarke, jer „na klupskom nivou niko do sada nije napravio uspeh poput njegovog".

Upravo to je glavni argument „Džokerovih" pristalica u raspravi u kojoj nema pobednika i poraženih.

Niko od srpskih igrača pre Jokića nije bio ni blizu titule za najkorisnijeg igrača.

Najbliži je bio Predrag Stojaković, koji je 2004. bio četvrti u glasanju za MVP nagradu NBA lige.

Ratko Varda, njegov nekadašnji saigrač, kaže da Jokić „ima velike šanse" da bude najbolji košarkaš svih vremena sa ovih prostora.

„Ako nastavi ovim tempom, sigurno će biti najbolji Evropljanin svih vremena", smatra Varda.

Za košarkaškog hroničara Aleksandra Miletića „nema sumnje da je Jokić najbolji srpski košarkaš svih vremena".

Ipak, on ukazuje da je put kojim igrači iz Evrope stižu do NBA lige danas znatno lakši u poređenju sa onim koji su prošli Vlade Divac, Dražen Petrović, Dino Rađa ili Toni Kukoč.

„Da je Jokić 1989. godine otišao tamo kao Divac, sigurno bi danima i noćima morao da uči neke osnove NBA košarke, a toga danas nema", kaže Miletić.

„Ili šta su Dražen Dalipagić, Dragan Kićanović i Zoran Slavnić mogli, samo da su imali tako otvoren put ka NBA", dodaje.

Košarka se jednostavno promenila i liga je danas dosta drugačija.

U Sjedinjenim Državama su sada mnogo spremniji da prihvate igrače iz Evrope, pogotovo one koji vrlo mladi prelete Atlantik.

Upravo iz tog razloga Dino Rađa smatra da je „izuzetno nezahvalno praviti generacijska poređenja" i birati najboljeg svih vremena sa ovih prostora.

MVP titula - ko se tome nadao?

Zavisi koga pitate.

Zagorac je tokom ove sezone očekivao da Jokić postane MVP najbolje lige na svetu.

Kako kaže, svaki drugi scenario bio bi neprihvatljiv.

Međutim, dok su zajedno nosili Megin roze dres, nije se dalo naslutiti da će „Džoker" postati ono što je danas.

„Kada bih rekao da sam tada očekivao da će jednog dana biti MVP NBA lige, prosto ne bih bio iskren", priznaje Zagorac.

U to da će Sombor šafl - kako su Americi nazvali Jokićev karakteristični potez - osvojiti NBA ligu nije verovao ni sam Nikola.

„Kada sam počeo da igram košarku bio mi je cilj da igram Evroligu. Cilj mi je bio da igram u velikim klubovima u Srbiji", izjavio je Jokić posle osvajanja NBA titule.

„Tu sam video sebe, pošto nam je to bilo najveće takmičenje. Kada me je Denver draftovao, to je bila prilika za mene da postanem NBA igrač i iskoristio sam tu šansu".

Trenutak kada Jokiću saopštavaju da je postao MVP NBA lige

Varda je, na primer, bio sam siguran da će Jokić biti jedan od najboljih u regionalnoj ABA ligi, a pretpostavljao je i među najboljima u Evropi.

„Ipak, ko vam sada kaže da je verovao da će biti najbolji na svetu - sigurno laže", navodi on.

Čak ni tokom najbolje Jokićeve sezone u karijeri nije bilo potpuno izvesno da će MVP nagrada završiti u njegovim rukama.

Međutim, kako je jedini od kandidata za ovo priznanje odigrao svaki meč u sezoni i najviše doprineo timskom uspehu, Džoker je na kraju osvojio najprestižnije priznanje.

„Mislim da je zasluženo MVP, nema tu nikakve trunke sumnje", ističe Rađa.

Ukoliko se potrudi da telo još više približi nivou NBA superzvezda, „samo je nebo granica", navodi nekadašnji as Jugoplastike i Boston Seltiksa.

Od „debeljka" iz Sombora do NBA lige

Nikola Jokić se dugo dečački igrao košarke, ne razmišljajući uopšte o budućnosti u profesionalnom sportu.

Počeo je u Somboru, da bi kao srednjoškolac prešao u novosadsku Vojvodinu i ubrzo se preporučio timu koji ga je lansirao do NBA - Mega Bemaksu.

„Skrenuo je pažnju u juniorskoj konkurenciji kada je na dve utakmice uzastopno imao indeks korisnosti veći od 50", kaže Zagorac.

„Treću je igrao protiv nas (Mega Bemaksa) i imao je sličan učinak, a već na sledećem meču smo već bili saigrači", dodaje.

Međutim, prilagođavanje na profesionalnu košarku - zbog nezdravih navika i nedovoljne fizičke pripremljenosti - nije išlo tako glatko.

Treneri iz Mege su u nekoliko navrata ponovili poznatu priču da Nikola nije mogao da uradi nijedan sklek.

Bilo je neophodno mesec dana kako bi ga osposobili i pripremili za napore na treninzima seniorskog tima.

„Jeo je burek, brzu hranu, pio koka-kolu, kao da sada gledam svog klinca koji isto to radi.

„Deki Milojević je shvatio da će mnogo da mu pomogne ako povede računa o ishrani" , kaže Varda.

Bilo je tu još nečega što mu je odvlačilo misli od košarke.

Rade Zagorac navodi da je Nikoli Jokiću ponekad bilo „jako teško da trenira zbog zaljubljenosti i opčinjenosti" njegovom sadašnjom suprugom Natalijom.

Međutim, kada se navikao na novi život, Jokić je ubrzo postao oslonac ekipe, a zatim i najbolji igrač regionalne lige.

Varda objašnjava da Jokić nikada nije bio eksplozivan, ali mu je mozak radio „milion na sat", zbog čega uvek uspevao ono što niko ne očekuje.

I odjednom su svi znali za momka iz Sombora.

Posle sjajnih sezona u Beogradu, Barselona i Real Madrid su se raspitivali, priznao je u izjavi za Radio Televiziju Srbije njegov agent Miško Ražnatović.

Prema njegovim rečima, malo je nedostajalo da momak iz Sombora završi u Kataloniji, ali nije.

Na kraju, ispalo je bolje nego što se očekivalo.

Denver Nagetsi su na NBA draftu 2014. godine birali Jokića sa 41. pozicije, ali to nismo mogli da vidimo u prenosu.

Umesto slike iz Barkliz centra u Bruklinu ili videa sa potezima Nikole Jokića, išla je reklama za burito koji proizvodi poznati američki lanac restorana brze hrane.

Oni su sada reagovali na Tviteru, navodeći da je Jokić za njih uvek bio broj jedan.

A, šta je radio Džoker?

Spavao je, sve dok ga nije probudio brat da mu javi radosne vesti.

Osvajanje Amerike - „troskokom" do zvezda

Nikola Jokić je i u NBA ligi nastavio da igra na sopstveni način, bez prilagođavanja koja bi oduzela identitet njegovoj igri.

Tamo se igra previše brzo, a on nije toliko brz.

Kako je priznao u izjavi za Radio televiziju Srbije, pokušao je da natera najbolje košarkaše na svetu da „igraju u njegovom ritmu".

Aleksandar Miletić, hroničar košarke i autor knjige Džez basket, kaže da se u Jokićevim potezima može prepoznati jugoslovenska ili srpska škola košarke.

„To je veličina Nikole Jokića, što je vratio suštinu košarke", kaže on.

„Što je uspeo da evropski duh košarke nametne u NBA ligi, sa mnogo elemenata srpske i jugoslovenske škole košarke, koja se temelji na velikoj kreativnosti, lucidnosti, ali i velikom radu.", dodaje.

Nekolicina vrhunskih evropskih igrača nije našlo svoje mesto u NBA ligi ili jednostavno nije uspela da se dugo tamo zadrži.

Neki od primera su Aleksandar Đorđević, Vasilis Spanulis, Miloš Teodosić i Huan Karlos Navaro,

„NBA je druga vasiona", ističe Varda, koji je nekada u najjačoj ligi sveta igrao sa Majklom Džordanom u Vašington Vizardsima.

„Jokić je napravio troskok kada je otišao u Ameriku direktno iz Mege i uradio nešto zaista neočekivano", dodaje.

Varda vidi sličnost između Jokića i Vlada Divca iz perioda kada je nekadašnji jugoslovenski reprezentativac sebi, ali i drugim Evropljanima, krčio put kroz NBA ligu.

„Nikola je savršena kopija Divca kada je on stigao u NBA - obojica su totalna suprotnost onoga što je tada postojalo u ligi", navodi.

Osim vrtoglavih brojki i specifične atraktivnosti u igri, Jokić je promenio odnos javnosti prema visokim igračima u svetu košarke i posebno u NBA ligi.

Prvi je centar koji je postao najkorisniji igrač ove lige posle 2000. godine kada je to priznanje uručeno čuvenom Šakilu O'Nilu.

„Mislim da su svi veliki igrači bili inovatori, a Jokić je pokazao da je inovator", kaže Miletić..

„Teško je naći nešto novo, neki novi ugao, novi potez, a Jokić je pokazao da ne morate da letite i dižete ne znam koliko tegova da biste bili najbolji u košarci", zaključuje.

Samo je bitno da neko hoće sa vama na basket.

