Zaječarac krio u stanu 117 grama marihuane

Policija u Zaječaru u okviru akcije „Gnev“ uhapsila je M.

C. (24) iz tog mesta, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopštila PU Zaječar, pretresom stana osumnjičenog, policija je pronašla oko 117 grama marihuane,digitalnu vagicu za precizno merenje i mrvilicu. M. C. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.