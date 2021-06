Pripremite maramice jer ćete plakati od smeha Andrija Milošević imitirao Đokovića, dok mu Jelana aplaudira, najbolji teniser sveta se odmah oglasio (video)

Alo pre 3 sata

Dobio je preko 135.000 pregleda, kao i 337 lajkova i komentara gde su svi oduševljeni njegovom izvedbom, a i mnogo poznati su ostavljali kometare ispod snimka

Glumac Andrija Milošević je nasmejao je sve na društvenoj mreži Instagram kada je sinhronizovao glas Novaka Đokovića i jednog od organizatora Rolan Garosa. Naime, on je na poslednjem Novakovom turniru prevodio šta najbolji teniser sveta želi da kaže i to je uradio na veoma komičan način. A post shared by andrijamilosevic_official (@andrijamilosevic_official) - Hvala @djokernole što si me pozdravio i @jelenadjokovicndf što si uživo rekla bravo, na pomen mog imena.