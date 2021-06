Vremenska prognoza - 13. jun

RTS pre 2 sata

Duvaće jak vetar, a za kratko vreme može pasti veća količina padavina. Stiže i svežiji vazduh i spušta temepratura za 4-5 stepeni. Jutarnja od 10 , najviša do 26. U Beogradu do sredine dana kiša i pojačan vetar, zatim razvedravanje. Temperatura do 24 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 13.06.2021. Nedelja: Prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz manji pad temperature. Na jugu Banata i na istoku Srbije ujutro lokalno je moguća pojava sugradice i grada i veća količina padavina pri pljusku. Vetar umeren i jak severozapadni, u Vojvodini, Negotinskoj krajini, Pomoravlju i u planinskim predelima povremeno sa udarima olujne jačine, krajem dana u