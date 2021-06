Italijani razbili Tursku na startu Evropskog prvenstva (VIDEO)

Vesti online pre 6 sati

Fudbaleri Italije pobedili su Tursku u Rimu 3:0 na startu Evropskog prvenstva.

Sva tri gola Azuri su postigli u drugom poluvremenu u kome su bili mnogo bolji rival. Prvi gol na prvenstvu je viđen u 53. minutu kada je Melih Demiral autogolom zatresao mrežu svog tima. Ćiro Imobile je 13 minuta kasnije doneo 2:0 svojoj reprezentaciji, da bi konačan rezultat postavio Lorenco Insinje u 79. minutu. ITALY LEAD 2-0! 🇮🇹 Ciro Immobile with his first goal of #EURO2020 💥 pic.twitter.com/osQAfxYBMr — ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2021 INSIGNE MAKES IT THREE!