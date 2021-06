„Odjednom smo prestali da osećamo Eriksenov puls“

Nova pre 3 sata | Autor:Dušan Marković

Potresne scene na stadionu Parken u Kopennhagenu kada se srušio Kristijan Eriksen i ostao bez svesti su šokirale planetu, a doktor danske reprezentacije je ispričao šta se dešavalo.

On je objasnio šta se dogodilo u trenutku kada je Eriksen izgubio svest tokom prvog poluvremena meča protiv Finske. „Kada smo dotrčali do njega, on je disao. Proverili smo mu puls i imao ga je. Međutim, onda smo odjednom prestali da osećamo puls. Počeli smo odmah da intervenišemo kako bismo ga održali u životu. Srećom, ostao je sa nama“, rekao je lekar reprezentacije za danske medije. Danska je izgubila od Finske sa 1:0 nakon što je meč nastavljen, ali je