Vesić: Prva vest je da smo se vratili normalnom životu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je za RTS da je Krizni štab prihvatio manje-više sve zahteve Grada. „Vlada bi trebalo sutra ili prekosutra da usvoji uredbu.

Kada usvoji uredbu, ugostiteljski objekti će raditi do jedan čas iza ponoći ako su u stambenim zgradama, a oni koji nisu u stambenim zgradama imaće neograničeno vreme, kao i pre kovida. Dozvoljeno je emitovanje muzike u svim ugostiteljskim objektima do jedan sat iza ponoći. Zatvoreni delovi ugostiteljskih objekata mogu da rade do jedan sat“, kazao je Vesić. Prema njegovim rečima, dozvoljeno je i organizovanje nastave u prirodi, kao i rekreativne nastave, ekskurzije