Izrael objavio snimak napada na Gazu VIDEO

Nova pre 1 sat | Autor:Ana Tašković

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na Tviteru snimak napada na Gazu koji je izraelska avijacija izvela sinoć.

U objavi IDF navodi se je napad odgovor na lansiranje „zapaljivih balona“ iz pojasa Gaze koji su izazvali požare na poljima u južnom Izraelu. U izjavi, vojska navodi i da je „spremna na sve scenarije, uključujući obnovljene borbe“. Na Tviteru Izraelskih odbrambenih snaga objavljen je i snimak napada. Arson balloons were launched from Gaza into Israel yesterday, causing multiple fires. In response, IDF fighter jets struck Hamas military compounds last night, which