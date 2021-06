3.000 Dinara sutra dobija pola miliona ljudi: Ministar Mali saopštio kada će novac biti isplaćen svim vakcinisanim građanima

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti onlajn

Foto D. Milovanović Tim povodom oglasio se ministar Siniša Mali na svom Insatgram profilu. - Podrška od po 3.000 dinara danas je isplaćena na račune nešto više od milion vakcinisanih penzionera. Sutra će taj novac dobiti pola miliona prijavljenih građana, a do kraja nedelje biće isplaćeni svi koji su se prijavili. - Ukupno se za ovu meru podrške, sinoć do ponoći, prijavilo 1.395.000 građana, a ukoliko na to dodamo i sve penzionere koji nisu imali obavezu da se