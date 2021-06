Teniski svet je zanemeo: Nakon poraza od Đokovića, Nadal doneo šokantnu odluku – ne igra na Vimbldonu i Olimpijskim igrama!

Hot sport pre 1 sat | Aleksandar Rakočević

Nakon što je izgubio od Novaka Đokovića u polufinalu Rolan Garosa, Rafael Nadal je doneo odluku da neko vreme bude van teniskog terena.

Španski as iznenadio je čitav teniski svet odlukom da neće igrati na sledećem grend slemu, Vimbldonu, kao i na Olimpijskim igrama. Ovu potpuno neočekivanu odluku, španski teniser je objavio na društvenim mrežama, a kao razlog naveo je to da je njegovom telu u ovom trenutku potreban odmor. – Zdravo svima, odlučio sam da ne učestvujem ove godine na Vimbldonu i na Olimpijskim igrama u Tokiju. Nikada to nije laka odluka, ali slušao sam svoje telo i diskutovao sa timom,