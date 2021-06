Pretežno sunčano i toplo, ponegde pljuskovi

RTV pre 43 minuta | Tanjug, RTV

NOVI SAD - U Srbiji pretežno sunčano i toplo, sa temperaturom do 30 stepeni Celzijusa.

Sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i u Banatu, uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 27 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša oko 30 stepeni. U narednih sedam dana, do 24. juna, toplo i