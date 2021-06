Za Tomu i novicu su svi znali: Zdravkovići su imali još jednog brata, evo ko je on (foto)

Večernje novosti pre 7 minuta | Novosti online

Foto: Printskrin U pitanju je penzioner Ivan Zdravković, nekadašnji službenik jugoslovenske carine.

Prenosimo deo razgovora koji je objavljen na Fejsbuk strani "Praštanje uspeha". * Kako ste vi odrastali? Poznato je da je Toma rođen u Pečenjevcu, mestu nadomak Leskovca. - Tačno je to. Porodica Zdravković je iz sela Pečenjevca kod Leskovca. Bili smo siromašna porodica. Bilo nas je petoro dece. Četiri brata i sestra. Posle Drugog svetskog rata baš je bilo teško. On je osnovnu školu završio u rodnom selu. Potom je otišao u Leskovac, gde je upisao, tada se to zvala,