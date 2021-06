Đorđe David kritikuje Srbe: "Čim pređu granicu znaju da ne treba da prde i podriguju, imaju ozbiljan problem"

Blic pre 22 minuta | N.M.

Đorđe David je prošle godine zakačio korona virus, dok se još uvek nije znalo tačno kakva je priroda ove pošasti, a, premda su u to doba mnogi krili da su zaraženi, on se javno oglasio i podelio sa svima svoje iskustvo. - Apelujem na ljude da uopšte nije važno da li neko u nešto veruje ili ne veruje, da li se neko bavi teorijama zavere ili ne bavi. Ja još jednom kažem da sam bio glup i da sam verovao u rekla-kazala varijante, zato me je to i sačekalo - počeo je