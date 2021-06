Požar buknuo u perionici: U lokalu na Novom Beogradu čule se eksplozije, goreli i objekti nadomak njega (foto, video)

Blic pre 1 sat | M.M.J.

Požar u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu izbio je večeras oko 21 sat, a gust dim proširio se ubrzo nad ovim delom grada.

Srećom, povređenih nije bilo. Kako "Blic" nezvanično saznaje, do požara je došlo u perionici do jednog neformalnog naselja. Uzrok je, nezvanično, eksplozija plinske boce. To je potvrdio i zamenik gradonačelnika Gorana Vesić, koji je potvrdio da je požar izbio u perionici u ulici Milutina Milankovića 29. Kako je precizirao, na licu mesta nalazi se osam vozila sa 27 vatrogasaca iz VSJ Zemun, Zvezdara i Voždovac. Vesić je rekao da je požar prijavljen u 20.57 i da su