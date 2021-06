Voles ocenio: Nakon sastanka sa Bajdenom, Putin se može sresti i sa DŽonsonom

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti onlajn

Foto: Tanjug/AP Prema rečima ministra, DŽonson je spreman da razgovara o normalizaciji odnosa sa Rusijom, ako ona promeni svoje ponašanje. - Boris DŽonson je otvoren za sastanak sa svakim čovekom, ako treba preduzeti važan korak, i korak ka normalizaciji odnosa sa Rusijom.

Nadamo se da će to uslediti, ali tek nakon određenih akcija - rekao je Voles televiziji "Skaj njuz". On je naglasio da svako poboljšanje odnosa sa Moskvom, na primer, ukidanje sankcija, može se desiti kada Rusija bude poštovala "suverenitet drugih ljudi i međunarodnu vladavinu prava". Ben Voles je izjavio da ne želi stalne nesuglasice Rusije i zapada, jer to nije ni u čijem interesu. Po njegovim rečima, pozitivan početak poboljšanja odnosa sa Rusijom bio je