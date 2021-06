Tropsko vreme za početak leta, mogući obilna kiša i grad

RTS pre 7 sati

Prvi letnji dan obeležiće promenljivo oblačno i sparno vreme. Od sredine dana očekuju se pljuskovi s grmljavinom, a moguće su i kratkotrajne obilne padavine, grad i jak vetar.

U većem delu Srbije biće toplo i sparno – promenljivo oblačno ujutru i pre podne sa dužim sunčanim intervalima. Očekuju se i kratkotrajne nepogode sa pojavom grada, pojačanim vetrom i obilnijim padavinama. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 21, a tokom dana do 30 do 35 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, prepodne sa dužim sunčanim periodima, popodne u pojedinim delovima grada pljuskovi. Temperatura oko 35