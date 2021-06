U Izraelu preoporučena vakcinacija dece od 12 do 15 godina zbog ‘Delta varijante’ korona virusa

Danas pre 1 sat | Beta

Ministarstvo zdravstva Izraela je večeras preporučilo da se što je moguće pre protiv korona virusa vakcinišu deca od 12 do 15 godina. U Izraelu je za prethodna 24 sata prijavljeno 88 novih slučajeva zaraze korona virusom, što je najviše od aprila. Do sada nije bilo preporuke za vakcinisanje dece od 12 do 15 godina, ali se to sada traži zbog zabrinutosti zbog širenja nove „Delta varijante“ krona virusa kojom je zaraženo više od 70 procenata sada obolelih od