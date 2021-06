Stejt department: Izborni proces u Iranu bio namešten

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

SAD vide proces koji je rezultirao izborom Ebrahima Raisija za iranskog predsednika kao prilično namešten, izjavio je danas portparol američkog Stejt departmenta Ned Prajs. „Naša politika prema Iranu osmišljena je da unapredi američke interese i to bez obzira na to ko je izabran za iranskog predsednika u … procesu za koji smatramo da je prilično namešten“, rekao je Prajs novinarima u telefonskom brifingu. On je dodao da izborni proces nije bio ni slobodan ni