(UŽIVO) Vučić stigao u Skupštinu, počela sednica o Kosovu

Nova pre 4 minuta | Autor:Vojislav Milovančević

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneće danas Skupštini Srbije izveštaj o pregovorima sa Kosovom.

To će biti drugi put da pred parlamentom govori o Kosovu. Vučić: Nije nam potreban zamrznut konflikt Predsednik države rekao je da Srbiji nije potreban, kako kaže, zamrznut konflikt. „Pregovori moraju da postoje kako bismo u budućnosti došli do kompromisnog rešenja. Ako ne dođemo do kompromisa, onda neko može da odmrzne taj konflikt. Tad neće biti pitanje ko je jači i ko ima više oružja, već ko ima pravo da vraća decu u mrtvačkim sanducima“, rekao je on. On je