Ejton u poslednjoj sekundi doneo 2-0 Sansima

Autor:Marko Vlahović

Finiks Sansi poveli su 2-0 u finalnoj seriji Zapadne konferencije protiv Los Anđeles Klipersa posle pobede 104:103.

Ključan koš u završnici je dao Deandre Ejton u poslednjoj sekundi na asistenciju Džej Kaudera. Pre toga je meč bio veoma neizvestan, Sansi su tokom drugog poluvremena uglavnom vodili da bi na pola minuta do kraja košem Pola Džordža Klipersi povi 101:100. On je još jednom iza toga vratio prednost Klipersima i bilo je 103:102, a zatim su Krauder i Ejton izveli potez utakmice. JAE CROWDER INBOUNDS IT TO DEANDRE AYTON FOR THE DUNK TO PUT THE @SUNS UP 2-0! #ThatsGame