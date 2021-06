Sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

N1 Info pre 59 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će biti sunčano i veoma toplo uz vetar, slab do umeren, zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na snazi je narandžasti meteo-alarm. Najniža temperatura biće od 16 do 25 stepeni, a najviša od 35 do 38 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće 25, a najviša 37 stepeni Celzijusa. Očekuje se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savetuje osobama sa obolјenjima srca. Glavobolјa i osećaj malaksalosti su moguće