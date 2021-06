Zbog vrućina u Srbiji na snazi narandžasti meteo alarm

Nova pre 1 sat | Autor:Aleksandar Nastevski

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura.

Na području naše zemlje do petka nas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuju tropske vrućine. Temperatura će u većini mesta biti od 35 do 38 stepeni. Kako je najavio RHMZ, sutra nas očekuju i najtopliji dan kada će temperatura dostići i 40 stepeni u nekim delovima naše zemlje. Od subote do ponedeljka očekuje nas osveženje za 5 do 8 stepeni, a zatim ponovo veoma toplo. Zbog visokih temperatura, RHMZ je objavio narandžasti meteo alarm,