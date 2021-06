Varhelji: Srbija postigla napredak, očekujemo još rezultata

Politika pre 2 sata

LUKSEMBURG – Komesar za proširenje EU Oliver Varhelji izjavio je sinoć nakon međuvladine konferencije EU-Srbija u Luksemburgu da su s premijerkom Anom Brnabić vođeni razgovori o suštinskim pitanjima, te da je konstatovano da je Srbija postigla zavidan napredak u oblasti vladavine prava, ali da se od nje očekuju dodatni rezultati.

On je kazao da je stvoren „novi momentum” i potvrdio da je komisija spremna da tokom predsedavanja Slovenije pojača dinamiku pristupnog procesa. „Ali od Srbije očekujemo još rezultata i to je, rekao bih, snažna poruka koju je premijerka Brnabić čula od svih nas”, predočio je Varhelji, prenosi Tanjug. On je potvrdio da je otvoren klaster 1 i ponovio da su svi iz komisije za proširenje spremni da pomognu da Srbija brže napreduje prema EU.