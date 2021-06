Lalatović: Imam milionsku ponudu, još sam trener Radničkog

Nova pre 3 sata | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Nenad Lalatović govorio o svom statusu kao trenera Radničkog iz Niša i naveo zbog čega navijači ne bi trebalo da brinu. „Ja imam tu ponudu iz Saudijske Arabije i to nije tajna.

Ali još nisam ništa dogovorio. A ako se dogovorim to će biti milionski ugovor, koji ja i moj stručni štab prosto nećemo moći da odbijemo. Želim da poručim navijačima Radničkog da ne treba da brinu. Ako se i desi da odem, ovde je već formiran sastav koji će biti u vrhu srpskog fudbala. Doveli smo ozbiljne igrače, kojima su zagarantovani odlični uslovi. To im garantujem ja, to im garantuje i Ivica Tončev, koji je prema mom mišljenju najmoćniji i najsposobniji čovek u