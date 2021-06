Srušio se most u Vašingtonu: Povređeno najmanje šest osoba, kamion zarobljen ispod ruševina (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Tviter/Printskrin/@CBSNews Tom prilikom je povređeno najmanje šest osoba, dok je kamion ostao ispod ruševina.

Dodatnu opasnost predstavlja i to što je iz kamiona počelo da curi gorivo, kažu zvaničnici. Nadležne službe su na terenu, a četiri osobe su sa povredama prebačene u bolnice. A pedestrian bridge collapsed in Northeast Washington, D.C., Wednesday, leaving at least six people injured and trapping a truck that started leaking fuel, officials say. Four people were taken to hospitals with injuries. pic.twitter.com/gu8b3zrknd — CBS News (@CBSNews) June 23, 2021