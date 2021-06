(Uživo) Užas u majami biču: Srušio se neboder, najmanje jedna osoba poginula, devet povređeno (foto/video)

Večernje novosti pre 46 minuta | Novosti online

Foto: Printskrin Twitter/CBS News Do rušenja je došlo noćas oko 2 časa iza ponoći po lokalnom vremenu, a nije poznato šta je prouzrokovalo rušenje zgrade.

Najmanje je devet ljudi dosad prevezeno u lokalnu bolnicu. Drugih informacija i dalje nema. Najmanje jedna osoba je poginula, a ljude izvlače iz ruševina, javlja CBS News. Prema informacijama koje su dobili već ima spašenih, a među njima je i 10-godišnji dečak. CBS news javlja kako je najmanje dvoje ljudi prevezeno u lokalnu bolnicu. JUST IN: Building collapsed in surfside Florida near Miami Beach pic.twitter.com/4UCNzHE50X — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June