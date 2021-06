U Srbiji za pet meseci umrlo 57 hiljada ljudi: Brojka drastično veća u odnosu na prošlu godinu, u istom periodu rođeno 1,7 odsto manje beba

Blic pre 2 sata | Stefan Brezar

Broj umrlih u Srbiji od januara do maja ove godine, u odnosu na isti period u prošloj godini veći je za čak 31,2 odsto, pa je broj osoba koje su u tom periodu preminule ove godine 56.719.

To je, kako je Republički zavod za statistiku objavio je na društvenoj mreži Tviter, 13.475 više umrlih nego u istom periodu prošle godine. Takođe, RSZ je dao i statistiku koja se tiče broja živorođene dece i iz podataka je jasno da je došlo do pada. Podaci RSZ odnose se na period od januara do maja 2021. godine. Po njihovim podacima u Srbiji ukupno je umrlo 56.719 ljudi. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 43.244, beleži se rast od