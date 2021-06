Kanada i ubistva: U bivšoj školi pronađeno više od 750 grobova starosedelaca

Danas pre 5 sati | BBC News na srpskom

Predstavnici kanadskih starosedelaca saopštili su da su pronašli 751 neobeležen grob na mestu na kojem se nalazila rezidencijalna škola u Saskečuanu.

To je do sada najveće otkriće ove vrste u Kanadi, navodi se u saopštenju starosedelačke Cowessess First Nation. Pre nekoliko nedelja, otkriveni su posmrtni ostaci 215 dece u blizini slične školi u provinciji Britanska Kolumbija. „Ne tražimo sažaljenje, ali tražimo razumevanje“, rekao je Kadmus Delorm, lider starosedelaca. Ta rezidencijalna škola radila je od 1899. do 1997. godine na jugoistoku provincije Saskečuan. Kanadske rezidencijalne škole bile su obavezne