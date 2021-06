Đokoviću žreb po meri za Vimbldon, na Cicipasa u polufinalu

N1 Info pre 3 sata | Autor:Vladimir Todorović

Novak Đoković, prvi teniser sveta, dobio je žreb po meri na putu do odbrane trona na Vimbldonu.

Srbin će u prvom kolu igrati protiv Britanca Džeka Drejpera, trenutno 250. igrača sveta. Ima samo 19 godina i ovo mu je prvo učešće na jednom Gren slem turniru. Gentlemen's Singles – Notable first rounds Djokovic (1) vs Draper (WC) Tsitsipas (3) vs Tiafoe Basilashvili (24) vs Murray (WC) Humbert (21) vs Kyrgios Federer (7) vs Mannarino Dimitrov (18) vs Verdasco #Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2021 U drugoj rundi je moguća repriza finala Vimbldona iz