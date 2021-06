Klipersi zaustavili Bukera i smanjili na 2-1, Zubac 15+16

N1 Info pre 2 sata | Autor:Marko Vlahović

Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su kod kuće Finiks Sanse 106:92 i tako su smanjili na 2-1 u pobedama u finalu plej-ofa zapadne konferencije NBA lige.

Posle rezultatski tesnog prvog poluvremena, i naročito loše druge četvrtine, Klipersi su se odlepili serijom 21-3 u trećem periodu. Men je, osim defanzivno, proradio i napadački, šuteve je pogodio i Džordž, a odbrana je bila odlična – i ta tri poena koji su Sansi dali u stvari su bili težak šut Pola posle smušenog napada. Way to bring it, #ClipperNation. pic.twitter.com/WYhzOPv5RD — LA Clippers (@LAClippers) June 25, 2021 Međutim, tada Džordž kreće da vezuje