Tornado u Češkoj – najmanje četiri osobe stradale, oko 200 povređenih

N1 Info pre 27 minuta | Autor:Srna, Beta

Najmanje četiri osobe su poginule, a oko 200 povređeno u tornadu koji je prošao preko sedam sela na jugu Češke oko mesta Bžeclav i Hodonjin i ostavio za sobom razaranja, srušene krovove, oštećene kuće, oboreno drveće, prevrnuo jedan autobus i zaustavio vozove i autoput ka slovačkoj granici.

Češki mediji prenose saznanja da je usmrćeno pet osoba. Delovi pojedinih gradova oštećeni su pod naletom vetra koji je dostizao brzinu i do 320 km/h. Olujni vetrovi izazvali su apokaliptične scene, kuće su pretvorene u ruševine, krovovi odvojeni od zgrada, drveće iščupano, prevrnuti automobili.