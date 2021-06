Treći dan male mature, osmaci danas polažu kombinovani test

N1 Info pre 1 sat | Autor:RTS

Posle testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, osmaci trećeg dana male mature polažu kombinovani test od ukupno 20 pitanja iz pet predmeta - biologije, istorije, geografije, fizike i hemije.

Osmaci su u sredu polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dok su u četvrtak rešavali test iz matematike, objavio je RTS. Oko 68.280 budućih srednjoškolaca polaže ovogodišnji završni ispit, a zbog epidemijske situacije, u učionici je dozvoljeno prisustvo do 12 učenika, uz dva dežurna nastavnika. Za one škole u čijim odeljenjima je do 50 učenika 8. razreda, omogućava se polaganje u velikim prostorijama, poput fiskulturnih sala. Preliminarni rezultati