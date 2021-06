Vremenska prognoza - 26. jun

RTS pre 1 sat

Vikend nam donosi prijatnije vreme. U subotu promenljivo oblačno, uz pad temperature za 6 do 8 stepeni. Mestimično će biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, a samo će na severu biti suvo sa dužim sunčanim periodima. Ujutro temperatura od 17 do 22, tokom dana od 28 do 33 stepena. U Beogradu će se smenjivati oblaci i sunce, a u najtoplijem delu dana prijatnih 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 26.06.2021. Subota: Promenljivo oblačno i prijatnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo na severu zemlje suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni, na jugu pre podne jugozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, najviša od 28 do 33 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatoća 90%; Lokalna pojava grmljavina, verovatoća