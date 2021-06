Sutra na Pešteru vežba „Munjeviti udar 2021“ (VIDEO)

Politika pre 1 sat

Vežba „Munjeviti udar“, jedna od najvećih koje je do sada izvodila Vojska Srbije, održaće se sutra na poligonu na Pešteru.

Učestvovaće oko 2.300 vojnkka iz sastava Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kao i specijalci iz 63. padobranske i 72. brigade za specijalne operacije. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Uoči vežbe, ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da je čuvanje otadžbine i našeg naoroda profesija pripadnika Vojske Srbije.