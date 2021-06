Zemljotres u Crnoj Gori, epicentar kod Herceg Novog

Sputnik pre 1 sat

Zemljotres jačine 4,3 stepana Rihterove skale pogodio je Crnu Goru noćas u 1:18.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopšteno je da je epicentar zemljotresa srednje jačine bio sedam kilometara od Kruševice, severno od Herceg Novog. Žarište zemljotresa locirano je na dubini od 10 kilometara, prenosi Tanjug. ⚠️ #Montenegro🇲🇪: A mild #earthquake of magnitude mb=4.3, was registered at 3 KM NNE of #Igalo, municip. of #HercegNovi. Depth: 10 KM. More info: https://t.co/8e1JDXF2pa Did you feel this earthquake?, Tell us! #EQVT, #Zemljotres,