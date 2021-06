Krvnik se vraća na mesto zločina: NATO zlikovac Vesli Klark dolazi i ima poseban zadatak za tzv. Kosovske bezbednosne snage

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto EPA Mehaj je na Fejsbuku napisao da je sa Klarkom, koji je vodio NATO operacije agresije na SRJ 1999. godine, razgovarao oko sat vremena, i da je to "velika čast i privilegija", preneo je Glas Amerike. Mehaj je naveo da je pozvao Klarka da poseti "ministarstvo" i tzv. KBS i da je on to "sa zadovoljstvom prihvatio", kao i da će poseta uskoro biti realizovana.