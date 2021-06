Pomeraju granice Italijani postavili svetski rekord

Alo pre 6 sati

Izabranici Roberta Maćinija su se posle produžetaka domogli četvrtfinala EP.

Nema stajanja za "azure", a kako su se zaleteli, ne bi bilo čudo da doguraju i do finala Evropskog prvenstva. Reprezentacija Italije je u meču osmine finala protiv Austrije (2:1 posle produžetaka) postavila rekord po broju minuta bez primljenog gola na takmičarskim utakmicama. 🧼 - @azzurri (1,145 at 90') have set a new world record of keeping a clean sheet for more than 1,142 minutes by Italy's Dino Zoff (1972-1974). #EURO2020 #ITAAUT — Gracenote Live