Vučić uručio stipendije „Dositeja” najboljim studentima Univerziteta u Beogradu

Danas pre 6 sati | FoNet

Stipendije „Dositeja“ danas je najboljim studentima Univerziteta u Beogradu uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio stipendistima da moraju da budu najbolji deo društva, primer za sve druge i da je na njima obaveza da ova zemlja bude bolja.

Vučić im je poželeo da sanjaju velike snove i zamolio ih da ostanu u svojoj zemlji. On je rekao da je i sam pre 30 godina dobio stipendiju za naučni i umetnički podmladak, da nije postao nijedno ni drugo, ali da je razumeo jednu stvar i da ih moli da i oni to razumeju. „Kada dobijete tu podršku od države, da na vas računa, onda imate i obavezu da se odgovorno ponašate prema svojoj otadžbini“, rekao je Vučić. On je dodao da kada država reaguje i daje 30.000 mesečno,