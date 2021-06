Uhapšen razbojnik iz Šapca koji je oborio devojku na zemlju i istrgao joj mobilni telefon iz ruke

Blic pre 1 sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu rasvetlili su razbojništvo počinjeno 20. juna i uhapsili D.

V. (1976) iz okoline tog grada osumnjičenog da je izvršio to krivično delo. Kako se navodi u saopštenju šaačke Policijske uprave, sumnja se da je on, u popodnevnim satima, sa leđa prišao devojci (24) jednom rukom je uhvatio oko usta a drugom je oborio na zemlju nakon čega joj je istrgao mobilni telefon. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, dodaje se u