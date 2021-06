Ambasada SAD zahvalila gradonačelnici zbog Vidovdana

Sputnik pre 4 sati

Američka ambasada u Srbiji zahvalila je gradonačelnici Čikaga Lori Lajtfut zbog toga što je srpski praznik Vidovdan stavljen na listu zvaničnih praznika tog grada, što je priznanje za veliki doprinos koji su Srbi dali njegovom životu i razvoju.

„Hvala vam, gradonačelnice Čikaga, zbog priznanja bogate i ponosne tradicije srpske zajednice u vašem gradu. Naša američka nacija je jača zbog imigranata“, objavljeno je na Tviter nalogu Ambasade SAD u Beogradu. Thank you @chicagosmayor for honoring the rich and proud tradition of your city’s Serbian community! 👏 Our 🇺🇸 nation is stronger because of immigrants. https://t.co/8CzVCU0TzJ — Američka ambasada (@USEmbassySerbia) June 28, 2021 Odluka gradonačelnice Čikaga