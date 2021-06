"Napadnuti smo u 19.44!" Amerika potvrdila - Raketirali su nam vojnu bazu (video)

Večernje novosti pre 38 minuta | Novosti online

Foto: Printskrin Američka koalicija kasnije je potvrdila napad na svoje snage u Siriji. - Prema prvim podacima, oko 19.44 po lokalnom vremenu američke snage u Siriji napadnute su nizom raketa.

Prema preliminarnim procenama, nema žrtava ili štete. Daćemo detalje kada budemo imali više informacija - napisao je predstavnik američke koalicije Vejn Maroto na svom Tviteru. Footage, showing when a barrage of rockets were fired by the Iran backed militia at the U.S. base in Omar Oil Field. pic.twitter.com/VeDo41s5gM — 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐲𝐮𝐬𝐡 𝐒𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐁𝐡𝐚𝐫𝐚𝐝𝐰𝐚𝐣 (@PratushSayan) June 28, 2021 Ilegalna američka vojna baza u blizini naftnog polja ‘Omar’ na istoku provincije Dejr el