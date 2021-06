Novak Đoković je mašina: Ono što je uspeo za manje od minuta nije niko drugi (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO: AP Srbin je svoju dominaciju pokazao od drugog seta, a kulminiralo je sve u poslednjem gemu trećeg seta.

Novak je odservirao četiri asa, a za osvajanje gema trebalo mu je samo 44 sekunde, a to je šokiralo Britanca, kao i domau publiku. Pogledajte kako je izgledao taj gem: LOL. Now Djokovic won a game in 44 (!) seconds. This time it was all aces. pic.twitter.com/rr8ij6afpI — Cork Gaines (@CorkGaines) June 28, 2021 Rival u drugom kolu Vimbldona Novaku Đokoviću biće iskusni Kevin Anderson.