Ovo je sramotno falsifikovanje istorije: Ambasador Đurić odgovorio na bestidnu izjavu Vljore Čitaku o Kosovskom boju

Foto: Tanjug/Jutjub/Printskrin/KlanKosova Đurić je, reagujući na tvrdnju Čitaku da u Kosovskom boju nije učestvovala srpska, već balkanska vojska, na Tviteru napisao da falsifikovanje istorije samo može da zatruje buduće generacije mržnjom.

On je ukazao da je Čitaku pokazala svetu da je ono za šta se Čitaku zaista zalaže netolerancija i plemenska etnička mržnja. This is just shameful. Can you not let us even have our national day in peace. Thank you for showing the world that what you really stand for is intolerance and tribal ethnic hatred. P.S. Falsifying history won't help your cause,it can only poison future generations with hatred. — Marko Đurić (@markodjuric) June 28, 2021 - Ovo je sramotno.