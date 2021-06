Svaka čast: Ričard Grenel odao počast srpskim herojima u Kosovskom boju (foto)

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

AP Photo - Danas odajemo počast herojima. Na današnji dan 1389. godine započela je bitka protiv Osmanlija na Kosovu. Danas je spomen dan na Svetog kneza Lazara i srpske svete mučenike - napisao je Grenel na Tviteru. Today we honor the #Vidovdan heroes. On this day in 1389, the battle against the Ottomans in #Kosovo began. Today is a memorial day to Saint Prince Lazar and the Serbian holy martyrs. — Richard Grenell (@RichardGrenell) June 28, 2021 (Sputnjik)