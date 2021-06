Još jedan tropski dan, i dalje na snazi narandžasti meteo-alarm - osveženje od četvrtka

RTS pre 3 sata

Vreli talas sa severa Afrike užariće termometre na Balkanu, pa ćemo ponovo biti najtopliji u Evropi. Tek kasno noću stiže osveženje i prvo na severu i zapadu spušta temperaturu. Jutarnja temperatura od 16 do 24 stepena, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. U Beogradu ujutru 24 stepena. Najviša dnevna 36 stepeni.

U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama povremno i jak, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u severnim i centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, najviša od 34 do 38 stepeni. Pad temperature za pet do osam stepeni očekuje se od četvrtka. Na snazi narandžasti meteo-alarm RHMZ je izdao