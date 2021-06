Od sjaja do očaja i nazad: Lajović teškom mukom do drugog kola Vimbldona

Večernje novosti pre 5 sati | Č. V.

Foto: EPA-EFE/KOEN SUYK Od sjaja do očaja i nazad! Tako se ukratko može opisati igra 42. reketa planete.

Odigrao je Duci dva sjajna seta, nije rivalu dozvolio nijednu brejk loptu. Nakon toga totalno je pao, iskoristio je to iskusni Francuz i uspeo da dođe do izjednačenja. Bio je psihički stabilniji pre početka petog seta, ali uspeo je Lajović da se vratio na nivo sa početka meča i na kraju dođe do pobede. Zaniljmivo Simon je ove sezone upisao samo jednu pobedi i dobro je da drugu nije ostvario protiv Lajovića. Srpski as je slavio posle tri sata i 57 minuta igre, a u