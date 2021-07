Vasa i zvanično u Efesu: Potpisao na klupici u papučama

Nova pre 1 sat | Autor:Dušan Marković

Vasilije Micić će i zvanično ostati igrač Efesa u naredne tri sezone.

Košarkaški klub iz istanbula objavio je ovu informaciju pustioo na društvene mreže, ali je zatim obrisao jer je očigledno došlo do brzopletosti u ozvaničenju. U međuvremenu je zvanična potvrdapotvrda je stigla od njegovog agenta Miška Ražnatovića. On je okačio sliku sa Vasom kako sedi na klupici u papučama i poptpisuje ugovor. On je trenutno u Beogradu sa reprezentacijom Srbije, koja igra kvalifikacije za Olimpijske igre.