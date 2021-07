Efes objavio, pa obrisao vest o potpisivanju ugovora sa Micićem: Oglasio se Ražnatović i potvrdio gde Vasa nastavlja karijeru!

Hot sport pre 4 sati | Vasilije Kićanović HotSport

Agent košarkaša potvrdio gde će nastupati sledeće sezone.

Efes je objavio, pa obrisao vesti o potpisivanju novog ugovora sa Vasilijem Micićem, da bi sada konačno, košarkašev menadžer, Miško Ražnatović, potvrdio da MVP Evrolige nastavlja epizodu u Turskoj. Ražnatović je naveo da odluka nije bila laka, posebno što je postojala opcija da Micić naredne sezone igra u NBA ligi, ali je ipak odlučio da ostane u aktuelnom šampionu Evrope! Vasa je sa Efesom potpisao ugovor na tri godine. It was not easy decission! However, Vasilije