Odlažu ukidanja ograničenja: Francuska delimično zadržava mere zbog mutiranog delta soja korona virusa

Foto: AP Naučni i medicinski stručnjaci poručuju da je varijanta delta, koja je prvi put otkrivena u Indiji, prenosivija od ostalih oblika virusa, a njeno brzo širenje širom sveta dovelo je do toga da su neke zemlje ponovo uvele ograničenja za putovanja.

Portparol francuske vlade Gabrijel Atal je izjavio da će zbog visokog prisustva delta soja u regionu Lande, na jugozapadu Francuske, biti odloženo do 6. jula ukidanje ograničenja koja su na snazi u toj oblasti, prenosi Rojters. - Ne želimo da rizikujemo ponovno restartovanje epidemije. To znači da je ublažavanje restriktivnih mera, koje se danas odvija na nacionalnom nivou, odloženo u Landeu do 6. jula - rekao je Atal. Francuski ministar zdravlja Olivije Veran