Sramno ophođenje prema umetnosti: Pred kamerama pala na pod Pikasova slika vredna 16,5 miliona evra! (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Printskrin/Twitter/@NaomiOhReally Iako je samo otkriće skupocene slike vredne 16,5 miliona evra bilo vest dana u Grčkoj, to nije prošlo bez malera o kome pišu svi grčki mediji.

Kad je policija pronašla dva vredna ukradena umetnička dela Pikasa i Montrijana dogodio se neočekivani incident, pala je Pikasova slika. Greek police recovered a stolen Picasso painting and dropped it while revealing it to the media https://t.co/DWtpwImJQm pic.twitter.com/ORrVEdMJu1 — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) June 29, 2021 Naime, pre obraćanja ministarke kulture i polcije kao je 49-godišnji osumnjičeni skrivao sliku posle "pljačke veka" dve slike stavljene su